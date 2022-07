Thelminha Assis surge deslumbrante usando look mínimo em cenário paradisíaco: ''A beleza de milhões!''

Thelminha Assis deixou seus fãs babando ao apostar em um look mínimo para cliques deslumbrantes nos Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 16h20

Nesta sexta-feira, 1, Thelminha Assis (37) chamou atenção da web ao publicar uma série de cliques feitas durante a sua viagem para os Lençóis Maranhenses.

A médica surgiu em um cenário paradisíaco do local, usando um biquíni mínimo, com um sutiã amarelo, que se transformava em uma saída de praia de renda, combinando com uma calcinha branca, que realçavam as curvas do seu corpão.

Ela ainda exibiu alguns cliques da paisagem do local, enquanto admirava um lindo pôr do sol e até uma noite cheia estrelada.

Na legenda, ela escreveu: "A.M.A.R.E.L.O a cor que desperta, renova a mente, traz leveza, otimismo e descontração. Tudo isso eu encontrei em São Luiz do Maranhão."

Em seguida, Thelminha agradeceu Thaynara OG (30), responsável pela viagem: "Obrigada pelo carinho e obrigada Thaynara OG por esse evento tão lindo e necessário.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Nas fotos vemos duas paisagens maravilhosas, o Maranhão e Thelma Regina", escreveu outro. "A beleza de milhões", falou um terceiro.

Confira os cliques deslumbrantes de Thelminha Assis usando um look mínimo em um cenário paradisíaco: