Thais Fersoza surge loira e surpreende: ''Marilyn Fersoza ou Thais Monroe?''

Apresentadora Thais Fersoza recordou foto de quando era loira e brincou com visual

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 10h25

Em dia de tbt na rede social, Thais Fersoza (37) recordou um visual do passado.

Nesta quinta-feira, 24, a apresentadora dos bastidores do The Voice+ relembrou um registro de quando era loira e brincou com a aparência.

"Marilyn Fersoza ou Thais Monroe? Um #tbt da fase loirona pra vocês que tão me instigando a clarear mais o cabelo", disse ela sobre ficar novamente loira.

Nos comentários, os seguidores logo deram opiniões. "Linda demais", admiraram os internautas. "Arrasou", falaram outros.

Ainda recentemente, Thais Fersoza relembrou outro visual que adotou para um novela e falou sobre ter sido "tenso" tirar o laranja dos fios.

Veja o clique de Thais Fersoza loira: