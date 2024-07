Thais Fersoza impressiona ao surgir com maiô elegante na praia: 'Que linda'

De férias com a família na Espanha, Thais Fersoza impressiona ao surgir com look deslumbrante em dia na praia; veja os cliques

A apresentadora Thais Fersoza impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem com a família na Espanha. Nesta terça-feira, 09, a famosa compartilhou os cliques se refrescando no mar e roubou a cena com sua beleza no local.

Usando um maiô preto bem estiloso, a esposa de Michel Teló deu um show de elegância de forma deslumbrante. Claro que ao se exibir com a peça, a artista chamou a atenção dos seguidores e recebeu vários elogios.

"Das coisas mais lindas que já vi! E olha que depois ficou ainda melhor…", contou ela sobre a experiência no local. Nos comentários, os internautas admiraram a mulher do sertanejo. "Que maiô perfeito, lugar lindo e ela maravilhosa", escreveram. "Beleza e elegância indiscutíveis", falaram.

Ainda nos últimos dias, Thais Fersoza encantou ao mostrar a união dos filhos, Melinda e Teodoro, durante a viagem. A apresentadora ainda falou sobre ter realizado um sonho a ir para Madrid, na Espanha, com a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. Recentemente, a famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo. Confira o momento especial aqui.

Nos últimos meses, a apresentadora celebrou a chegada dos 40 anos com uma festão especial. Com decoração e look brilhante, a famosa comemorou o aniversário entre amigos e familiares em grande estilo.