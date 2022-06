Thais Fersoza brilha na web com vestidinho azul de frente para o mar: ''Se superando sempre''

De frente para o mar, apresentadora Thais Fersoza brilha na web com vestidinho azul e celebra o início da semana

Redação Publicado em 06/06/2022, às 11h12

Não é novidade que o estilo de Thais Fersoza (37) inspira muitas mulheres brasileiras, principalmente pela leveza e elegância, e nesta segunda-feira, 06, não foi nada diferente.

Para iniciar a semana, a atriz roubou a cena na web ao posar com um vestido azul. No registro, compartilhada em seu Instagram, a esposa de Michel Teló (40) posou sorridente de frente para o mar.

"Se superando sempre, sem precisar superar ninguém. A meta por aí também é essa?! Vamos juntos pra mais uma semana!", refletiu a mãe de Melinda (5) e Teodoro Teló (4).

Nos comentários, é claro, os admiradores da apresentadora não pouparam carinho: "Você é maravilhosa", dispararam. "Que sorriso lindo!", continuou. "Você me inspira! Linda", destacou outra.

Ainda recentemente, a atriz foi presenteada com café da manhã feito pelos filhos e se derreteu ao falar sobre o seu amor por eles. Também no último mês, Thais Fersoza fez aniversário e amanheceu com uma festinha especial feita pelo marido.

Thais Fersoza brilha na web com vestidinho azul e celebra o início da semana: