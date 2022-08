Thais Braz empina o bumbum ao tomar banho de sol com biquíni fio dental: ''Musa!''

Thais Braz colocou seu bumbum pra jogo ao fazer algumas fotos enquanto tomava um banho de sol com um biquíni fio dental

Nesta quarta-feira, 31, Thais Braz (29) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza, publicando uma foto onde aparece com o bumbum empinado enquanto tomava um banho de sol.

No registro, a ex-BBB aparece em uma praia paradisíaca, usando um biquíni fio-dental preto, enquanto destacava o tamanho de seu bumbum e seu corpão escultural, desviando o olhar da lente da câmera. Na legenda, ela apenas escreveu: "Céu".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito linda!", disse um. "Musa!", falou outro. "Uma conchinha no meio do mar! Perfeita!", escreveu um terceiro.

Confira a foto ousada que Thais Braz fez, deixando o bumbum empinado com um biquíni fio-dental:

Thais Braz revela procedimentos estéticos que fez no rosto

Recentemente, Thais Braz abriu o jogo com seus seguidores sobre quais procedimentos estéticos já realizou no rosto. Ao responder uma caixinha de perguntas, a dentista contou que já fez três procedimentos, sendo uma delas a cirurgia para diminuir a testa: "Botox preventivo na região dos olhos 'pé de galinha', preenchimento labial e frontoplastia (diminuí a testa)", escreveu ela.

