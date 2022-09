Thaila Ayala empina o bumbum em clique de biquíni fio-dental: "Perfeita"

A atriz Thaila Ayala arrancou elogios ao surgiu renovando o bronze em clique de biquíni

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 19h48

Thaila Ayala (36) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique curtindo o dia ensolarado.

No registro publicado no feed do Instagram nesta terça-feira, 27, deitada de costas, usando um biquíni rosa fio-dental e um boné verde. "Legenda no boné", escreveu ela. No acessório aparace a frase "F***-se".

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Amei", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa demais", comentou outra. "Perfeita demais", escreveu uma internauta. "Maravilhosa, e amei a legenda", falou uma fã.

Confira a foto de Thaila Ayala de biquíni:

A gravidez

Thaila Ayala falou abertamente sobre sua gravidez no podcast Mil e Umas TrETAS. A atriz, mãe de Francisco (9 meses), fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes (35), confessou que odiou "todos os segundos" e recordou algumas dificuldades que enfrentou.

"Tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida. Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de vida, porque tive síndrome de Hellp, entendi que a mãe já é mãe para caramba", revelou a artista.

