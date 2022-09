Thaila Ayala aposta em biquíni fininho para curtir banho de cachoeira: ''Que gata!''

Thaila Ayala deixou seus fãs babando ao surgir usando um biquíni fininho durante um banho na natureza

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 14h34

Nesta sexta-feira, 9, Thaila Ayala (36) usou suas redes sociais para exibir um passeio em meio a natureza que fez recentemente. A atriz decidiu tomar um banho de cachoeira e para a ocasião, escolheu um biquíni fininho, que realçava toda a sua beleza.

No vídeo, a morena aparece com um biquíni mínimo, com estampa de oncinha, enquanto mostrava e admirava a beleza do local, com muitas árvores verdes e águas transparentes. Na legenda, ela apenas escreveu: "Recarrega e vai!", acompanhado de uma série de emojis verdes.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que gata!", disse um. "Duas belezas... Você e a natureza!", escreveu outro. "Linda é pouco…", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Thaila Ayala usando um biquíni fininho durante um banho de cachoeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala se derrete ao fazer vídeo de Renato Góes ninando o filho

Recentemente, Thaila Ayala usou suas redes sociais para publicar um vídeo encantador que recebeu do marido, Renato Góes. No clipe, o ator aparece ninando o filho do casal, Francisco, enquanto cantava uma música que demostrava a saudade que os dois estavam sentindo de Thaila, que estava fora de casa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!