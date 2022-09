Tendências de moda usadas por Jade Picon para se inspirar

Influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon arrasa com suas produções; confira alguns looks para se inspirar

Redação Publicado em 02/09/2022, às 11h27

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (20) está sempre antenada nas tendências de moda. E deste o início do ano, com sua participação no Big Brother Brasil, a modelo tem sido inspiração quando o quesito são looks.

No BBB 22, Jade Picon foi pauta ao exibir os looks belíssimos, a influenciadora usou e abusou de tendências, uma delas foi o biquíni de crochê, que após Jade Picon usar, se tornou um item muito procurado.

Os looks mais produzidos de Jade Picon roubam a cena na web, mas, as produções mais básicas, com peças que temos no guarda-roupa também são destaque. A influenciadora gosta de combinação entre top e calça com uma camisa, ou jaqueta oversized como sobreposição, e arrasa com os looks casuais para o dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Nos looks mais elaborados, a influenciadora curte usar e abusar de estampas e vestidos/saias curtinhas, além de claro, os recortes, tão conhecidos da marca Poster Girl, que Jade já mostrou adorar anteriormente.

Esses vestidos coladinhos com recortes, já usados por Jade Picon, é uma tendência de 2022, e diversas celebridades adoram essas produções, como Dua Lipa, por exemplo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

O que não pode faltar no guarda-roupa de Jade Picon, sem dúvidas, são shorts e tops, a influenciadora, que fará sua estreia como atriz na TV Globo, adora as combinações entre os dois itens, e arrasa nas combinações tanto para a noite, quanto para o dia.

E quando o assunto é moda praia, Jade Picon costuma arrasar com suas produções. A influenciadora, que costuma visitar bastante a praia, adora biquíni fininhos lisos e estampados. Recentemente, Jade Picon arrasou ao posar com uma roupa de praia de estampa animal print.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon detalha preparação para estrear como atriz na próxima novela das nove:

A ex-BBB Jade Picon impressionou seus seguidores ao exibir sua preparação para a novela Travessia (TV Globo) nas últimas semanas. A ex-BBB fará sua estreia como atriz na trama e compartilhou o momento em que passa as cenas de um capítulo por vídeo chamada.

Ainda nas últimas semanas, Jade Picon aparece em vídeo de aula de preparação para atuar comChay Suede e Lucy Alves para a próxima novela das 21hrs. Os três apareceram fazendo exercícios de atuação e preparação corporal em uma sala de ensaio com Eduardo Milewicz.

