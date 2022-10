Tays Reis coloca pernas saradas para jogo com vestido curtinho: ''Espetáculo''

A cantora Tays Reis ostentou o corpaço em novas fotos exibindo o look do dia e arrancou elogios dos seguidores

Tays Reis (27) colocou as curvas impecáveis para jogo em novas fotos. Nesta sexta-feira, 7, a cantora deixou os seguidores babando ao exibir o look do dia.

Para a ocasião, a artista apostou em um vestido curtíssima com estampa de zebra e uma camiseta preta por baixo. Ela completou o visual com uma bolsa vermelha, cortuno e cabelos soltos.

"Deu zebra no meu condomínio", brincou a mãe de Pietra na legenda da publicação.

Logo, os fãs lotaram os comentários com elogios. "Linda sempre, mas depois que virou mãe a beleza enalteceu mais ainda", "Que perfeita", "Arrasando corações", "Belíssima demais!", dispararam eles.

Recentemente, Tays Reis combinou look com a filha, Pietra, e encantou os seguidores com roupas de vaquinha.

TAYS REIS DÁ SHOW DE BELEZA COM TOP VERMELHO

Tays Reis (27) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto. Ostentando beleza, a cantora posou produzida e arrancou elogios dos seguidores. Para o registro, a artista apostou em um top vermelho decotado e de alcinha. Ela completou o visual com o cabelo solto e a maquiagem simples.

"Mate a charada!", brincou ela na legenda ao colocar um emoji de morango e cacto, fazendo referência ao morando do nordeste.

