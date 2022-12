Tays Reis arrasa ao usar saia com fenda até a virilha

Tays Reis quase mostra demais ao investir na sensualidade em novo ensaio fotográfico

A cantora e ex-A Fazenda Tays Reis (27) esbanjou sensualidade ao mostrar o seu novo ensaio fotográfico para as redes sociais. Desta vez, a musa usou um look verde para celebrar o expectativa para o início de um novo ano.

Nas fotos, a estrela apareceu apenas com um conjunto de minissaia verde, top decotado e sutiã dourado . O modelito contou com uma fenda profunda na perna até a região da virilha da musa, que quase mostrou demais nas poses. Inclusive, ela ostentou suas tatuagens na região do tronco.

“Eu já posso adiantar e dizer que 2023 vai ser o ano?”, disse ela na legenda. Então, o marido dela, Biel (26), comentou: “Vai ser o seu ano”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Tays Reis revela os planos para sua carreira

Recentemente, Tays Reis refletiu sobre o que mudou em sua vida após se tornar mãe. "Hoje eu estou tão madura para ouvir. Antigamente eu não ouvia a opinião das pessoas. Então eu acho que isso me transformou mesmo e eu amadureci. Para você ouvir as pessoas você tem que estar no seu período maduro da vida, de ouvir mesmo, de colocar o pé no chão", confessou ela em entrevista à Caras.

Além disso, ela contou que em 2023 quer investir ainda mais em sua carreira na música e o objetivo é literalmente voltar às suas raízes, com músicas voltadas para o arrocha e que façam seu público dançar e que possa verdadeiramente se conectar com as pessoas. "Sempre compus muito, 'Metralhadora' é uma composição minha… Então sempre fui muito apaixonada por música e vou voltar a fazer arte, envolver dança, pessoas, clipe de rua. Eu sou muito povão, se você for no meu show, eu converso mais do que canto. [...] O que você vai me ver cantando é muita verdade do que eu sou", afirmou.