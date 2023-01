Tata Werneck posa de pijama e brinca ao deixar bumbum à mostra: ''Jogo dos 7 regos''

Apresentadora Tata Werneck agita a web ao surgir de pijama fio-dental com bumbum de fora em selfie no espelho

A humorista Tata Werneck (39) elevou a temperatura nas redes sociais e deixou os fãs babando na manhã desta quinta-feira, 19, ao acordar!

Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora do Lady Night surgiu de pijama com o bumbum de fora em selfie no espelho. Levando a camiseta, ela posou com a barriga à mostra e brincou ao puxar o shortinho do pijama.

Mostrando seu bom humor, como de praxe, a esposa de Rafael Vitti (27) escreveu na legenda: "Jogo dos 7 regos."

Na sequência, a famosa ainda se divertiu: "Quem gostou do meu pijama fio dental, fica a dica que você pode fazer com moletons, absorventes e toalhas de mesa. Tudo depende dos acessórios."

Mais cedo, em seu feed, Tata compartilhou cliques fofíssimos com a filha, Clara Maria, de 3 anos de idade. A mãe coruja se derreteu ao publicar as fotos em que aparece abraçada com a pequena no colo. "Minha maior qualidade sempre será ser a sua mãe", declarou ela.

Confira a foto de Tata Werneck de pijama:

Ao lado da família, Tata Werneck celebra união com Rafael Vitti

A comediante Tata Werneck encheu seu feed de amor na última sexta-feira, 13, ao compartilhar um lindo registro na companhia da família! Curtindo dias de descanso na praia com Rafael Vitti e a filha do casal, a pequena Clara Maria, na praia, a apresentadora usou as redes sociais para celebrar mais um ano ao lado do ator, com quem se casou em 2019.

"Parabéns! 6 anos juntos! Que venham mais 3 Hahaha @rafaavitti", escreveu Tata Werneck ao legendar a publicação, recebendo chuva de elogios dos fãs.

Rafa Vitti também homenageou a amada na web: “6 anos, 51840 horas, 3110400 minutos, 186624000 segundos: que escolhemos construir o que hoje é realidade. Te amo e amo nossa família”, escreveu o ator.

