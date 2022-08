Taís Araújo exibe foto sem maquiagem ao curtir um domingo em casa

De folga das gravações da novela Cara e Coragem, Taís Araújo mostra sua beleza natural ao posar sem maquiagem e revela os planos para o domingo em casa

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 12h03

A atriz Taís Araújo aproveitou um dia de folga das gravações da novela Cara e Coragem, da Globo, para curtir uma rotina tranquila em casa. Neste domingo, 7, ela posou sem maquiagem em uma nova selfie ao ficar sozinha em casa.

Na legenda, ela contou a programação do seu final de semana. "Bom domingo! Mandei as crianças ontem pra casa da vovó, passei a noite sozinha com o marido, agora o marido viajou, estou sozinha em casa, já malhei sozinha, já dancei sozinha e agora vou pegar as crianças pro almoço de domingo com os avós e os primos aqui em casa. E vcs, quais os planos?", disse ela,

Taís Araújo é casada com o ator Lázaro Ramos e é mãe de duas crianças, João Vicente e Maria Antonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo rebate os comentários de que seria metida

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, Taís Araújo respondeu aos comentários de que seria uma pessoa metida. "Escuto isso, sei lá, desde que saí da maternidade. As pessoas falam 'nossa, que garota metida'. Desde sempre! Na minha infância e adolescência, fatalmente tive que levantar meu nariz ou seria atropelada. Eu fui criada num lugar muito branco e muito de elite. Se eu não me impusesse, seria atropelada por todo mundo e não estava a fim de ser atropelada por ninguém", afirmou ela.

A artista ressaltou que suas atitudes é uma forma de preservar sua saúde e refletiu. "Se eu não boto limite nas pessoas quando acho que estão me atravessando, eu adoeço, mesmo. E as pessoas têm a tendência a atravessar a gente, todos nós. Se sinto que estou sendo desrespeitada, preciso botar limite na hora. Isso vem desde o Brasil colônia. Encarar uma população que foi sequestrada e escravizada com algum poder olhando para você no mesmo nível... você fala 'não, no meu subconsciente, no meu histórico, você tem que estar de cabeça baixa e dizer amém para tudo que eu falo, não pode levantar a voz'. Isso é uma questão que está na pele do brasileiro, correndo, tatuado. É um olhar que não está acostumado, mas vai ter que se acostumar", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!