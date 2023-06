Taís Araújo exibe corpo real em na beira da piscina: "Fazendo inveja"

Em dia de folga, Taís Araújo curte momento de lazer com a amiga na beira da piscina do Copacabana Palace

Na tarde desta quarta-feira, 28, a atriz Taís Araújo dividiu com os seus mais de 42 milhões de seguidores um momento de lazer na companhia da amiga, Kelly Carneiro, enquanto curtia seu dia de folga na beira da piscina do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Com um biquíni fininho na cor rosa, a mulher de Lázaro Ramos posou sentada em uma espreguiçadeira fazendo 'caras e bocas' enquanto se refrescava com um delicioso drink. Bem à vontade, Taís dipensou a maquiagem e surgiu esbejando sua beleza natural.

"Eu e elaaaa, eu e elaaaa! Duas minas pretas, num dia de folga com seus drinks, não querem guerra com ninguém", comentou ela na legenda do carrossel de fotos compartilhado em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, Taís foi muito elogiada pelos fãs que ficaram impressionados com a juventude da artista: "A de biquini rosa achei que fosse filha de Tais", brincou um. "Amiga você tá com uma cara de criança marota nessa foto!!! Quero tomar uns drinks com a senhora por favorrr!!", afirmou outra. "Cara me menina de 15 anos. Linda!!",destacou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente, Taís Araújo deixou os fãs chocados ao mostrar a produção de milhões para brilhar no The Masked Singer. A bela apostou em uma superprodução para o programa: macacão envernizado justíssimo e as orelhas de gato, para representar a personagem e heroína, a mulher gato.

NOITE ROMÂNTICA

Na última terça-feira, 27, o casalLázaro Ramos e Taís Araújo esbanjaram romantismo durante um jantarzinho a dois em um restaurante japonês no Rio de Janeiro. Casados desde 2007, os dois filhos, Maria Antonia e João Vicente.

Apaixonados, os pombinhos foram flagrados juntinhos enquanto faziam os pedidos. Depois, eles deixam o local abraçados e trocando carinhos. Ambos também estão muito sorridentes e felizes e não se incomodaram com a presença dos fotógrafos.