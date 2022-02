Taís Araujo exibe beleza natural em cliques e coleciona elogios da web: ''Fica ainda mais bonita''

Após super produção para o The Masked Singer, Taís Araujo posa sem maquiagem e recebe elogios

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 13h03

Taís Araujo (43) chamou a atenção dos seus seguidores nesta segunda-feira, 7, com uma nova publicação nas redes sociais.

Após uma mega produção impecável para o The Masked Singer Brasil, a jurada do programa surgiu totalmente sem maquiagem e colecionou elogios dos seguidores.

"Mantendo a tradição! Depois da montação de domingo: a realidade de segunda-feira! Unha quebrada. Cara marcada de espinha que @camila_anac resolve com excelência. Olheiras profundas. Cabelo despenteado, preso pra @welidaq fazer sua mágica. Vem semana, que já tá começando a montação para mais uma gravação de @maskedsingerbr", escreveu ela na legenda do post.

Os admiradores não pouparam elogios para a artista: "Bela natural, bela produzida, belíssima de qualquer jeito", "Linda sempre", "E segue sendo a mulher mais bonita do Brasil!", "Essa mulher é linda de todo jeito!", dispararam.

Vale lembrar que no último domingo, 6, Leticia Colin foi a desmascarada do The Masked Singer.

CONFIRA TAÍS ARAUJO SEM MAQUIAGEM