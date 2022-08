Taís Araújo aparece com as madeixas rosas e deixa fãs babando com o visual: ''Fica linda sempre!''

Taís Araújo surpreendeu a web ao surgir com as madeixas cor de rosa para uma gravação de Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 15h30

Nesta terça-feira, 30, Taís Araújo (43) decidiu usar suas redes sociais para exibir um visual super diferente que teve que usar durante uma gravação da novela Cara e Coragem. A atriz publicou uma sequência de selfies, onde ela aparece com as madeixas cor de rosa, combinando com uma maquiagem no mesmo tom.

Entretanto, o visual não passava de uma peruca usada por uma de seus personagens na novela das 19h. Na legenda, ela falou com carinho do look estiloso: "Mudei um pouquinho meninas, gostaram?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, elogiando sua beleza: "Fica linda sempre!", disse um. "É muita beleza pra uma mulher!", falou outro. "Que arraso de mulher!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Taís Araújo exibindo seu visual com as madeixas rosas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Lázaro Ramos exibe momento íntimo da rotina com Taís Araújo

Recentemente, Lázaro Ramos surpreendeu a web ao publicar algumas fotos inusitadas ao lado de Taís Araújo, enquanto curtiam um momento de intimidade. Nas imagens, os dois apareceram com touca no cabelo e de pijama na cama, enquanto se abraçavam na cama.

