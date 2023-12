Suzana Pires raspa o cabelo e fica careca para novo filme

Radicalizou! A atriz Suzana Pires fez uma transformação total em seu visual para interpretar uma mulher com câncer em novo filme

A atriz Suzana Pires fez uma mudança radical em seu visual para seu novo trabalho no cinema. A estrela raspou todo o seu cabelo e apareceu careca nos bastidores do filme Câncer com Ascendente em Virgem, da diretora Rosana Svartman. Nesta terça-feira, 5, ela mostrou o resultado da transformação em seu cabelo ao aparecer nos stories com a cabeça raspada.

As filmagens acontecem no Rio de Janeiro e a atriz interpreta uma mulher que luta contra o câncer de mama.

"Sim, estou careca. Estou gravando um filme, no qual minha personagem tem câncer de mama. Agora, nós estamos fazendo o momento em que ela faz o segundo ciclo de quimioterapia. Estamos fazendo esse filme com todo o respeito e amor para todas as mulheres que estiveram neste lugar e toda a mulher que está vivendo com câncer agora”, disse ela nos stories do Instagram.

Por fim, ela declarou que aprovou a mudança em seu visual. "Estou feliz com a minha careca”, contou.

Suzana Pires relembra traição de Marcos Pasquim

Em conversa no podcast Papagaio Falante, a atriz Suzana Pires relembrou quando descobriu que foi traída pelo ator Marcos Pasquim, que era seu namorado na época. “A gente tinha um combinado: eu viajava com a minha peça, e ele com o trabalho dele. Aí eu falei: se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Aí ele perdeu a mão e não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia e foi um caos na minha vida. Ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou. Ele mentiu um dia antes, ele me expôs completamente. Ele deu mole ali”, disse ela.

Então, Suzana lembrou quando viu o jornal. “Nesse dia que saiu no jornal, eu estava dormindo na casa dele. Ele entrou no quarto para me acordar, com uma cara estranha. Ele estava com a mão para trás com o jornal na mão, e falou: 'saiu isso aqui no jornal', e começou a chorar. Eu tive um choque, porque era página inteira do jornal. E eu falei para ele: 'Depois a gente resolve isso, tenho que trabalhar'. Entrei no carro e comecei a chorar”, declarou.

Por fim, a atriz contou que os dois dão risada hoje em dia sobre a situação. “Há um mês, saímos para jantar e demos risada disso”, garantiu.