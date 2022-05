Susana Vieira exibe corpaço em vestido PP laranja: ''Poderosa''

Atriz Susana Vieira apostou em look coladinho para o 'Caldeirão' e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 08h53

A atriz Susana Vieira (79) roubou a cena com um look coladinho!

Nesta quinta-feira, 19, saíram fotos da gravação do Caldeirão com a participação da famosa e ela roubou a cena com um vestido laranja.

Usando o modelo bem justinho e curtinho, Susana Vieira exibiu seu corpaço com estilo e esbanjou beleza no estúdio.

"Uma diva é uma diva, né, mores?!", escreveu o perfil do Caldeirão. Nos comentários, os internautas admiraram a atriz. "Ela arrasa", elogiaram. "Poderosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Susana Vieira impressionou ao surgir com um biquíni fininho. Sem papas na língua, nos últimos dias, ela alfinetou seus exs-maridos.

Susana Vieira aposta em look coladinho para o Caldeirão; veja: