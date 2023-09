Susana Vieira esbanja beleza durante passeio de iate: "Maravilhosa"

A atriz Susana Vieira aproveitou um passeio de iate durante sua viagem em Miami, nos Estados Unidos

Susana Vieira, de 81 anos, está em Miami, nos Estados Unidos, e aproveitou o dia ensolarado desta quinta-feira, 21, para curtir um passeio de iate. A atriz, que interpretou a personagem Cândida na novela Terra e Paixão, da Globo, dividiu com os fãs alguns registros encantadores.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista esbanjou toda sua beleza ao surgir fazendo pose no iate. Para o passeio, ela surgiu usando uma saída de praia preta, óculos escuros e um chapéu. Além disso, estava acompanhada de sua cachorrinha, Chanel.

"Pôr de sol, cachorrinha Chanel, amigos, niver do Rodrigo e saúde!!", escreveu Susana, que estava comemorando o aniversário do filho, Rodrigo Otavio Cardoso.

Os internautas exaltaram a beleza da atriz. "Deusa", disse uma seguidora. "Que luxo, maravilhosa", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma. "Essa mulher é simplesmente maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Recentemente, Susana viajou para Portugal e curtiu os dias quentes em Algarve ao lado do filho, Rodrigo, e da nora, Ketryn Goetten. Nas fotos postadas nas redes sociais, a atriz, que surgiu usando um maiô azul e branco chiquérrimo, posou agarradinha com a nora. "Viajamos e fomos muito felizes!!! Eu e minha nora Ketryn", escreveu a artista.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira renova o visual

Após passar alguns dias em Portugal, Susana Vieira visitou um salão de beleza no Rio de Janeiro para restaurar o seu cabelo. A atriz Susana compartilhou os stories da hair stylist Vivi Siqueira, que contou mais sobre as mudanças que elas fizeram. "Retoquei a raiz dela, tonalizei o comprimento e ponta para tirar aquele queimado que o sol deixa", disse a cabeleireira. Já no feed, ela mostrou o resultado do cabelo ao lado dos profissionais que cuidaram dela. Na foto, ela exibiu seu loiro harmonioso e madeixas escovadas. "Dia de ficar bonita com Willem e Henrique", escreveu.