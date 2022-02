Sucesso no Instagram, Deolane Bezerra arranca suspiros de biquíni: ''Perfeita"'

Deolane Bezerra publica nova sequência de fotos e arranca suspiros de biquíni amarelo

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h07

Após recuperar a sua conta oficial no Instagram depois de passar por alguns problemas na rede social, Deolane Bezerra (34) retornou com tudo!

Dona de um perfil que tem mais de 13 milhões de seguidores, a advogada recentemente compartilhou uma arrasadora sequência de fotos tiradas na piscina de um badalado hotel.

Com um biquíni amarelo, a influenciadora digital esbanjou charme e boa forma física na internet, fazendo a alegria dos fãs que sempre acompanham as suas postagens no feed. "Perfeita demais!", opinou um deles.

"Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. A vida me fez forte", legendou Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, cantor de funk que faleceu em 2021 após sofrer uma queda em um hotel do Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Deolane Bezerra de biquíni!