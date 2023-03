Sthefany Brito passa por transformação radical e adota fios curtíssimos: "Que linda"

A atriz Sthefany Brito passou por uma grande transformação no visual e ganhou elogios ao mostrar o novo corte

Sthefany Brito (35) passou por uma grande transformação em seu visual nesta quinta-feira, 9, e mostrou o resultado em suas redes sociais.

A atriz decidiu abandonar os cabelos cumpridos e surgiu com os fios mais curtos. O responsável pelo novo visual da artista foi o hairstylist Tiago Parente, que contou em seu perfil no Instagram que Sthefany aderiu ao corte bluntbob.

Os seguidores amaram a transformação e encheram a publicação de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "O corte curto valoriza ainda mais sua beleza. Amei!!!", afirmou outra. "Perfeita, que mulher linda", comentou uma fã. "Você fica lindíssima de curto. Elegante demais", falou mais uma.

Confira o novo visual de Sthefany Brito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TP - Tiago Parente (@tiparente)

Homenagem no aniversário da mãe

No começo do mês, a mãe de Sthefany Brito, dona Sandra Brito, completou mais um ano de vida, e a atriz fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou uma foto antiga ao lado da mãe, e rasgou elogios, afirmando que ela é uma 'mãe e uma vó leoa'.

"Hoje é dia dela… Sempre gata, com batom impecável (quem conhece sabe bem!) guerreira com coração gigante, mãe e vó leoa!!!! Te desejo saúde, saúde, saúde… Amor sempre cercada pelos netinhos, mtos vinhozinhos, pizza e sempre mta luz e proteção no seu caminho!!!! Te amo e amo ver o amor gigante do Enrico pela vovó 'Xanda'", declarou a artista na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!