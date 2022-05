Sonia Abrão radicaliza e fica loiríssima: ''Agora é tentar me acostumar''

Apresentadora Sonia Abrão passou por transformação e supreendeu ao aparecer loiríssima

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 10h07

A apresentadora Sonia Abrão (58) está com o visual diferente!

Neste sábado, 14, a jornalista compartilhou a transformação dos cabelos em sua rede social e surpreendeu com o resultado.

Durante o processo, a comunicadora da RedeTV! apareceu com papéis na cabeça enquanto esperava clarear os fios. "Luzes... porque hoje é sábado!", disse ela.

Horas depois, Sonia Abrão impressionou ao mostrar como ficaram as madeixas no final do processo. "Depois das luzes… mas o corte ficou pra semana que vem!", contou.

Ao lado do cabeleireiro, ela exibiu o resultado. "Cacheado e finalizado! Né, @paulobrittohair? Agora é tentar me acostumar!", falou.

Nos comentários, os internautas logo deram sua opinião sobre a mudança. "Que linda", aprovou Patricia Abravanel (44). "Show! Linda", escreveu Helô Pinheiro (76).

