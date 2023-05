Solteiríssimo, Duda Nagle arranca suspiros ao fazer aula de equitação: "Gato!"

Ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle deixou fãs alvoroçados ao mostrar todas suas habilidades durante aula de equitação

Aventureiro! O ator Duda Nagle (40) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 24, para compartilhar um registro de um de seus hobbies favoritos, o hispismo.

Por meio de sua conta no Instagram, o ex-marido de Sabrina Sato (42) se mostrou entusiasmado e exibiu todas as suas habilidades ao compartilhar um registro de sua terceira aula no hipódromo, onde surge montado em um cavalo.

Na legenda da foto, o artista escreveu:"Saltando os desafios da vida. Nada mal pra terceira aula, hein?!?! Vambora!!!", declarou ele.

Já em uma postagem em seus stories, o astro aparece todo sorridente ao chegar no local de treino. "Chegando aqui para mais um dia de aula de equitação [...]. Vou botar minha bota e pegar o meu capacete e partiu! Lembrando que semana passada foi meu primeiro salto, bem no dia do meu aniversário", contou ele.

Rapidamente, os fãs encheram a postagem do pai de Zoe (4) de elogios. "Sempre encarando novos desafios e lutando pelas suas descobertas", disse a mãe coruja, dona Leda Nagle.

"Lindo demais tomara que você arrume uma pessoa muito boa pra casar você merece muito tudo dê bom", disparou outra. "Estou encantada com sua capacidade de se reinventar. E através dos desencontros da vida aflorar o que há de melhor em você. Parabéns você é um exemplo de superação", disse mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DUDA NAGLE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle exibe boa forma ao curtir praia com a amiga

Há poucois dias, o ator Duda Nagle aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e curtir um momento de lazer na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia de uma amiga.

Enquanto tomavam banho de mar juntos, os dois foram flagrados pelas lentes do paparazzi que estava no local. Esbanjando boa forma e um físico de dar inveja, o ex-marido de Sabrina Sato exibiu todas suas habilidades ao jogar futevôlei de sunga nas areias cariocas.