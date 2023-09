Solteira, Mel Maia impressiona ao exibir corpaço em cliques na piscina

A atriz Mel Maia chamou a atenção ao surgir curtindo o dia ensolarado à beira da piscina

De férias desde o fim da novela Vai na Fé, em que interpretou a estudando de direito Guiga, Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza ao curtir o dia na piscina.

A atriz, que está solteira desde o término de seu namoro com MC Daniel, está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para colocar seu corpão para jogo. Nos cliques postados no feed do Instagram, ela exibiu a boa forma e também suas diversas tatuagens ao surgir usando um biquíni fininho e um bucket. Em outro registro, ela surge na água, usando um maiô e óculos escuros.

Os fãs foram à loucura com a postagem, e rasgaram elogios nos comentários. "Como é linda", disse uma seguidora. "Corpo dos sonhos", afirmou outra. "Com um corpo desse eu não teria problema na vida", confessou uma fã. "Surreal de linda", escreveu mais uma.

Para manter o corpo sarado, Mel Maia está focada na academia, e mais cedo, ela mostrou como ficou seu estado pós-treino. Em um Story, a atriz surgiu deitada no chão, ofegante e ainda com as luvas de boxe nas mãos. A responsável pelo físico da artista é Carol Vaz, conhecida na internet por seus treinos pesados.

Confira as fotos:

Mel Maia expõe problema

A atriz Mel Maia fez um desabafo com os seguidores ao encarar um problema em sua rotina. A artista falou sobre ter ansiedade e estar com insônia. "Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia e eu fico rolando na cama e não consigo dormir por mais que eu esteja muito cansada... não consigo, acho que é ansiedade. Que saco... isso atrapalha tanto a vida de tanta gente", lamentou ela em um trecho.