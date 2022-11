Solteira, Iza exibe corpaço ao aparecer só de biquíni minúsculo

A cantora Iza deixa suas curvas impecáveis à mostra ao surgir de arrumando para renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 13h55

A cantora Iza (32) deixou os fãs encantados ao exibir toda a sua beleza nas redes sociais. Neste final de semana, a musa apareceu só de biquíni mínimo antes de sair para renovar o bronzeado em sua mansão.

Nos stories do Instagram, ela apareceu de corpo inteiro e ostentou suas curvas impecáveis ao mostrar quando se arrumava para curtir o dia de sol. A estrela caprichou na pose e destacou o bumbum poderoso e as pernas musculosas.

Iza anunciou o fim do casamento há pouco tempo

No dia 10 de outubro, Iza confirmou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Ela compartilhou um recado nas redes sociais para revelar a separação.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, disse ela.

E completou: "Temos uma história linda de amor, cumpliciade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza”.

Iza e Sérgio se casaram em dezembro de 2018 em uma cerimônia religiosa na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro.