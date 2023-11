Solteira, Eslovênia Marques impressiona ao usar vestido com fenda ousada

A ex-BBB Eslovênia Marques ganhou elogios ao surgir com um look poderoso nas redes sociais

Eslovênia Marques, que está em Caruaru, no Pernambuco, impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques usando um look arrasador.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-BBB, que está solteira após o término do relacionamento com o também ex-BBB Lucas Bissoli, ostentou seu corpo escultural ao surgir usando um vestido longo justo e com uma fenda ousada na perna.

As fotos de Eslô chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Perfeitamente linda", falou uma fã. "Sem comentários para tanta perfeição", comentou mais uma.

Eslovênia ficou uns dias fora da web após o anúncio do fim do namoro. Nesta última quinta-feira, 9, ela voltou as redes sociais e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Vim aqui para agradecer muito as mensagens de apoio que recebi. Realmente não é um momento fácil, né, é bem difícil, mas também não posso parar a minha vida, tem muita coisa que planejei esse mês, os projetos, tem trabalho... Deus sabe de tudo, faz parte da vida", disse ela em um trecho da conversa.

Confira as fotos:

O término do relacionamento

No dia 6 de novembro, Eslovênia Marques anunciou o fim do namoro com Lucas Bissoli. Os dois se conheceram durante o BBB 22, e começaram a namorar ainda no confinamento. Através de uma nota postada nos Stories do Instagram, ela informou que a decisão foi tomada pelo estudante de medicina.

"A equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira (6). Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal. Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", dizia um trecho do comunicado. Lucas também falou sobre o fim do namoro. Confira!