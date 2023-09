Solange Frazão impressiona ao postar cliques à beira da piscina: "Um escândalo"

A musa fitness Solange Frazão ganhou elogios dos seguidores das redes ao exibir suas curvas impecáveis

A apresentadora Solange Frazão, de 60 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza e seu corpão impecável à beira da piscina.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a musa fitness aparece fazendo várias poses, e impressiona ao exibir suas curvas e suas pernas torneadas ao apostar em um maiô estampado, com recorte na cintura. Para os cliques, ela também surgiu usando uma sandália de salto alto.

Já na legenda, Solange deixou uma mensagem inspiradora. "Investimentos milionários a longo prazo: - exercícios (musculação) - alimentos da terra - descanso (sono, meditação, leitura) - água (2 litros) - oração - fé - terapia - exames preventivos - suplementação - amor-próprio", escreveu ela.

Os internautas exaltaram a beleza da influenciadora digital. "Sempre linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Musa, inspiração", afirmou uma fã. "Essa mulher é um escândalo de maravilhosa!", falou mais um.

Vale lembrar que Solange Frazão ficou nacionalmente conhecida em 1982 como Miss São Paulo e vice-Miss Brasil, perdendo para Celice Pinto Marques. Anos depois, ela se destacou como apresentadora, com passagens pelas emissoras Band, Rede Mulher, Rede 21 e Rede TV!, comandando os programas 'Dia a Dia', 'Estilo Saúde', 'Passo a Passo' e 'Bom Dia Mulher'.

Confira a publicação:

Aniversário do neto

Na última quarta-feira, 6, Solange Frazão encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma sequência de cliques com o neto, Tom. O menino, filho de Thábata Frazão, completou cinco anos de vida, e a vovó coruja fez questão de celebrar.

"Tom 5 aninhos. Parabéns, lindo da vovó! Tomtom… Assim que colocou os pezinhos neste mundo eu já estava lá… pertinho… do seu lado… agradecendo a Deus por mais essa benção que tem nome... Tom. Geminiano, genioso, sabe o que quer, bravudo, excelente piloto, ama Camaro amarelo… é extremamente carinhoso e amoroso. Deus te abençoe e realize todos os seus sonhos nesta vida", escreveu a vovó. Veja as fotos!