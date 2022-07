Só de roupão, Viviane Araújo exibe barrigão em ensaio de gravidez

Atriz Viviane Araújo compartilhou vídeo se produzindo em ensaio e encantou ao exibir barriguinha

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 07h07

A atriz Viviane Araújo (47) encantou ao mostrar como está sua barriguinha com Joaquim!

Nesta terça-feira, 12, a famosa compartilhou um vídeo se transformando para fazer um ensaio do momento especial, a gestação, e encantou ao surgir deslumbrante no registro.

Usando apenas um roupão preto meio aberto, Viviane Araújo deixou à mostra a barriga e impressionou ao aparecer radiante. "E essa transformação de hoje? Ameeei. Registrando esse momento lindo da gravidez do Joaquim com a @nilacostaphotography", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa de Carnaval. "Mulher, você sempre foi linda! Mas grávida está surreal... uma deusa!", admirou-se uma internauta. "Que linda", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo arrancou elogios na rede social ao compartilhar fotos tomando sol de shortinhos e top exibindo seu barrigão.

Aos 47 anos, a atriz está grávida do marido, Guilherme Militão, após ter feito fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. Recentemente, a atriz falou sobre a reta final da gestação.

Viviane Araújo exibe barrigão em ensaio; veja o vídeo: