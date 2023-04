Só de roupão, Deborah Secco surge arrasadora ostentando pernas torneadas: ''Linda''

Atriz Deborah Secco surge deslumbrante vestindo apenas um roupão meio aberto e chama a atenção

A atriz Deborah Secco (43) deu um show de beleza ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 26. Produzida para mais um trabalho, a famosa chamou a atenção ao surgir usando apenas um roupão.

Nos registros, a artista apareceu fazendo várias poses, sentada em uma cadeira, e impressionou ao ostentar suas pernas torneadas nos cliques.

Com maquiagem até no corpo, Deborah Secco roubou a cena ao deixar um pouco à mostra as suas curvas, ao deixar o roupão cair. "Quarta-feira", mostrou o que fez no dia.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da esposa de Hugo Moura (32). "Sou apaixonado", babaram os fãs. "Linda demais, maravilhosa, adoro essa beleza feminina", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco chamou a atenção ao surgir tomando sol com um biquíni minúsculo. Cobrindo apenas o necessário, a famosa esbanjou seu corpaço torneado na piscina.

Veja as fotos de Deborah Secco de roupão:

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente.

"Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.

Recentemente, ao publicar um vídeo da filha passando por outra transformação de visual, a famosa foi criticada por deixar a menina pintar os cabelos.

Veja: