Só de roupão, Alinne Moraes esbanja beleza e boa forma: ''Maravilhosa''

Atriz da Globo, Alinne Moraes esbanja beleza e boa forma em registro no camarim

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 09h25

No ar como a mimada personagem Bárbara, um dos grandes destaques da novela Um Lugar ao Sol, a atriz Alinne Moraes (39) também arrasa nas redes sociais.

Recentemente, a artista da TV Globo foi filmada em um camarim e mostrou na web parte da transformação dela para realizar um trabalho especial.

Com os cabelos curtinhos e só de roupão branco, a famosa esbanjou charme e beleza no feed do seu Instagram oficial. "Maravilhosa é pouco para você!", exaltou um seguidor.

"Linda, parece uma boneca!", opinou outro admirador virtual da atriz Alinne Moraes que atualmente vive um triângulo amoroso na história da novela das nove da Globo.

Confira a beleza de Alinne Moraes!