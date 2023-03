Só de lingerie, Yasmin Brunet ostenta cintura fininha em clique ousado: ''Uma mulher dessa!''

Com os longos cabelos soltos, modelo Yasmin Brunet surge só de lingerie e exibe corpaço escultural em selfie no espelho

A modelo Yasmin Brunet (34) deixou os seguidores babando neste domingo, 12, ao compartilhar um registro antigo poderoso nas suas redes sociais!

Esbanjando sensualidade e ousadia, a influenciadora digital, ex-mulher do surfista Gabriel Medina (29), roubou a cena ao surgir em selfie no espelho usando roupa íntima bege.

Exibindo a cinturinha e suas curvas perfeitas, a famosa recebeu chuva de elogios dos fãs pela beleza. "Vale a pena ver de novo?", escreveu Yasmin Brunet na legenda da postagem em seu feed no Instagram.

"Zero defeitos", "Ô mulher linda", "Senhor, sem ar", "Olho essa mulher e penso o que o Medina tem na cabeça de ter perdido uma mulher dessa!!!!", "Sereia", "Você tá numa fase de beleza irretocável, sem condições", "Deusa", "Maravilhosa", destacaram os fãs nos comentários.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Após polêmica com a Grande Rio, Yasmin Brunet exibe look sexy

Em meio à polêmica com a Grande Rio, a modelo Yasmin Brunet compareceu no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro em fevereiro. A influenciadora participou do último dia de Carnaval de um jeito diferente, de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, já que não participou do desfile em homenagem a Zeca Pagodinho, por conta do desentendimento com a agremiação carioca.

A loira e a escola apresentam versões diferentes sobre o ocorrido. Em seu lugar, entrou a empresária Ana Paula Pádua. A filha de Luiza Brunet compartilhou registros do look escolhido para a ocasião. Nas imagens, ela aparece usando um modelito sexy prateado, todo de pedras brilhantes, deixando à mostra seu corpaço escultural e bumbum.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!