Só de lingerie, Camila Queiroz surge com toalha na cabeça e deixa fãs babando: ''Que corpo!''

Atriz Camila Queiroz empinou o bumbum e mostrou as curvas perfeitas ao publicar série de fotos com peça íntima e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 13h28

A atriz Camila Queiroz (28) deixou os seguidores babando nesta quarta-feira, 06, nas redes sociais!

A artista, que interpretou a protagonista Angel na trama Verdades Secretas, exibiu seu corpaço escultural em sequência de fotos publicadas em seu feed no Instagram.

Nas imagens, a gata surgiu usando uma lingerie azul bebê e toalha na cabeça. Com celular na mão, a famosa empinou o bumbum em um dos cliques e mostrou a barrigada sarada.

Na legenda da publicação, a esposa de Klebber Toledo (35) usou apenas emojis de celular, biscoito e pôr do sol.

Camila Queiroz foi elogiada por famosas nos comentários do post. "Bom dia pra você tambémmmm né fiaaaaaa", brincou Rafa Kalimann. "Maraaa", disse Maisa. "Bellaaaa", destacou Pabllo Vittar. "Eita esse bumbum", exaltou Yasmin Brunet. "Que corpo", "Maravilhosa", "Meu Deus, que mulher", "Num aguento tua beleza", se derreteram os fãs.

Série de Camila Queiroz e Maisa é renovada

Recentemente, a Netflix fez a alegria dos fãs da série De Volta Aos 15 ao revelar que ela está renovada para a segunda temporada. A plataforma de streaming compartilhou um vídeo com as protagonistas, Maisa e Camila Queiroz, e contou a novidade. "De Volta aos 15 foi renovada pra segunda temporadaaaa! Eu jâ tô separando minha calça de cintura baixa e meu tênis rosa surrado para esse momento!", escreveram. "EU TO TAOOO FELIZ! Que saudade dessa malukahhhhhhh", celebrou Camila.

Confira o corpaço de Camila Queiroz: