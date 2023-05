Só de casaco, Juju Salimeni posa sem nada por baixo e chama a atenção: ''Maravilhosa''

Cobrindo apenas o necessário, Juju Salimeni posa deslumbrante e rouba a cena na rede social

A apresentadora Juju Salimeni (36) parou tudo com novos cliques ousados em sua rede social. Nesta terça-feira, 16, a famosa publicou registros de um ensaio quase sem roupa para comemorar 19 milhões de seguidores e chamou a atenção.

Nas fotos, a musa fitness apareceu vestindo apenas um casaco de grife e fez a temperatura subir ao posar em nada por baixo. Praticamente nua, ela ostentou suas curvas mega saradas com muita sensualidade.

"Não é todo dia que alguém bate 19M aqui né? Obrigada a cada um de vocês que me acompanha a tantos anos. Me conta, de onde você me segue e desde quando?", conversou Juju Salimeni com seus fãs.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Que lindo corpo", admiraram a boa forma da ex-panicat.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni roubou a cena ao compartilhar cliques quentes com o noivo, o empresário Diogo Basa (27).

Veja as fotos de Juju Salimeni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni diz porque desistiu de ser apresentadora: "Fúteis"

A ex-panicat e empresária Juju Salimeni contou porque abriu mão de um de seus sonhos ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

"Acho você incrível em tudo, principalmente como apresentadora. Por que não continuou?", questionou um fã na caixa de mensagens da rede social da loira.

Sem papas na língua, a musa fitness respondeu. "Porque eu acho que estamos em uma era em que as pessoas não têm interesse em conteúdos mais produzidos. A galera só aprecia conteúdos rápidos e fúteis", detonou.

"Eu sou de outra geração, tenho gostos mais profundos e não consigo oferecer o raso. Então, fico na minha", explicou a ex-esposa de Felipe Franco.

Falando em relacionamentos, recentemente a loira foi sincera ao contar que já foi traída em seus relacionamentos.

"Óbvio que já e muito! Aliás eu sempre digo: se nunca foi traída, ou você tá sendo, ou ainda será ou nunca soube que foi", brincou.

"Ninguém passa ileso nessa vida! FATO! Ser um mulherão não quer dizer nada porque depois de um tempo toda Ferrari se torna Fusca na visão de homens sem caráter", opinou a famosa.