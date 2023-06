Só de casaco, Ana Furtado surge poderosíssima e dá show de beleza: 'Que linda'

Sem nada por baixo, Ana Furtado surge arrasadora vestindo apenas um casaco e chama muita atenção

A apresentadora Ana Furtado parou tudo ao compartilhar fotos de um ensaio arrasador. Nesta quarta-feira, 14, a famosa surgiu arrasadora usando apenas um casaco e chamou a atenção ao surgir deslumbrante no momento.

Dando um show de beleza e simpatia, a esposa do diretor global Boninho se exibiu em várias poses e surpreendeu ao ousar no look. Vestindo apenas o sobretudo, a ex-apresentadora da Globo se exibiu com estilo e elegância.

"Me conta, o que já te fez sorrir hoje?", escreveu Ana Furtado na legenda dos cliques, em que apareceu esbanjando alegria e alto astral.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com as fotos arrasadoras da artista. "Que linda", elogiaram. "Elegância", definiram outros. "Maravilhosa", enalteceram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado surpreendeu ao exibir sua flexibilidade em um vídeo se exercitando na área externa da cobertura onde mora com a filha e o esposo no Rio de Janeiro. Após o fim do BBB 23, a famosa viajou com Boninho para um destino especial.

Veja as fotos de Ana Furtado:

Ana Furtado celebra cinco anos de retirada de câncer de mama

A apresentadora Ana Furtado (49) celebrou os cinco anos desde que retirou um tumor, após o tratamento contra um câncer de mama. Em um texto lindíssimo compartilhado em suas redes sociais revelando que vai escrever um livro sobre o tema.

“Era dia 09 de abril de 2018 quando entrei na sala de cirurgia. Nesse dia, o tumor, que nunca foi 'meu', foi retirado do meu corpo com sucesso. Depois de toda a bateria de exames até o diagnóstico, esse foi o meu primeiro grande passo rumo à cura. Eu sabia que ali, naquele dia, eu estava RENASCENDO”, começou a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Senti medo do que estava por vir… Mas também uma imensa GRATIDÃO. Afinal, eu pude tentar! E renascer!!! Renasci! Sou e serei sempre grata por essa oportunidade. Pela oportunidade da VIDA. E aqui estou eu hoje! Me sentindo vitoriosa no dia 09 de abril de 2023!”, continuou Ana.

“E muito grata porque toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém. Escuto também que deveria escrever um livro… E não é que decidi colocar isso em prática? Exatos 5 anos depois, nesse dia de Páscoa e Renascimento, celebro essa data de vitória de um jeito diferente: escrevendo sobre esses capítulos da minha história. Sim, o livro vem aí! Um depoimento pessoal pra dividir anseios, dar força, desmistificar a doença, trazer esperança… A gente nunca sabe o quanto uma história sincera pode impactar alguém. Mas se ajudar ao menos uma pessoa, valerá tudo! Em breve conto tudo e mais um pouco pra vocês!”, finalizou a famosa, revelando os planos para o futuro.