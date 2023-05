Só de calcinha e camisa, Sheila Mello faz a temperatura subir com fotos ousadas: ''Deusa''

Cobrindo apenas o necessário, Sheila Mello para tudo com cliques ousados

A dançarina Sheila Mello (44) chamou muita atenção com novas fotos ousadas em sua rede social. Nesta segunda-feira, 08, a famosa começou a semana dando um show de beleza com sensualidade e não passou despercebida.

Nos registros do ensaio cheio de atitude, a loira apareceu vestindo apenas uma camisa branca aberta e uma calcinha vermelha. Cobrindo apenas o necessário, a artista fez a temperatura subir com suas curvas esculturais.

"Simbora para mais uma semana, olhando a vida com amor, otimismo. Eu confio em Deus! Eu confio na vida! Eu confio em mim! Eu confio no outro! Sempre faço uma meditação que usa essas afirmações! Queria dividir com vocês!", escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a ex-dançarina do É o Tchan dos elogios. "Deusa", enalteceram os fãs. "Linda demais sempre", admiraram outros.

Veja as fotos ousadas de Sheila Mello:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Filha de Sheila Mello rouba a cena em passeio com a mãe coruja

Na noite desta quarta-feira, 3, a dançarina Sheila Mello aproveitou para curtir um passeio com a filha, Brenda, fruto do antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. As duas marcaram presença em uma exposição em um shopping de São Paulo.

Na entrada do evento, elas posaram juntas para fotos e Brenda roubou a cena. A pré-adolescente mostrou que está crescendo a cada dia e já está chegando perto da altura de sua mãe.

Em março deste ano, Brenda completou 10 anos de vida e ganhou uma declaração de amor da mamãe nas redes sociais."Dia de festa. Hoje é o dia da minha parceirinha de vida! 10 anos já! Só quero pedir para Deus protegê-la, colocar em sua vida belas histórias! Filha, você foi muito esperada, é muito amada, quero que você se nutra desse amor para ir para o mundo com o coração aquecido e forte! Estarei eternamente ao seu lado para abençoar, proteger! Viva a vida minha filha! Te amo mais que tudo! Feliz aniversário!", completou a loira.

Fotos: Leo Franco/ Agnews