Só de biquíni, Erika Schneider exibe corpaço em cima de bike

Ex-A fazenda Erika Schneider fez fotos andando de bicicleta em Miami e impressionou com corpaço

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 10h42

A modelo Erika Schneider (31) roubou a cena na rede social ao compartilhar fotos andando de bicicleta em Miami usando apenas traje de banho.

Nesta terça-feira, 31, a ex-A Fazenda publicou fotos curtindo um passeio de bike na praia fora do Brasil e impressionou ao exibir suas curvas torneadas em cima do transporte.

De biquíni preto cavado, a loira esbanjou seu corpaço escultural em vários ângulos. "Sorrindo e pedalando por aí", disse ela na legenda.

Nos comentários, a namorada de Bil Araújo (30) foi coberta de elogios. "Linda", admiraram. "Gata", falaram outros.

Nos últimos dias, Erika Schneider confirmou que voltou com o ex-BBB, ex-A Fazenda e ex-No Limite Bil Araújo. O casal havia terminado no início do mês passado e a modelo foi aos prantos ao contar a notícia.

Erika Schneider anda de bicicleta de biquíni e impressiona com corpaço; veja: