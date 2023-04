Só de biquíni, Bella Campos exibe tanquinho definido em novo clique: "Wow!"

Atriz Bella Campos, a Jenifer de 'Vai na Fé', elevou a temperatura da web ao surgir de biquíni PP

A atriz Bella Campos (26), que interpreta a personagem Jenifer em 'Vai na Fé', da TV Globo, chocou os seguidores na última segunda-feira, 24, ao surgir belíssima em novos cliques publicados nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Bella surgiu em frente ao espelho e posou deslumbrante em uma série de fotos usando apenas um biquíni cavadíssimo.

Para a tarde de lazer, a namorada de MC Cabelinho (27) apostou em um conjunto de banho na cor laranja e exibiu sua barriga totalmente sarada, e para completar o look ela elegeu uma saída de praia toda vazada que deixou à mostra o bumbum durinho e as pernas torneadas.

Dona de um corpão de dar inveja, ela provou que está com a academia em dia ao ostentar o seu abdômen trincado. A cinturinha de pilão também ficou evidente nas fotos.

Logo, os fãs não perderam tempo e elogiaram a beldade: "Wow", falou Marina Ruy Barbosa. "toda linda elaaaa", escreveu Carolina Dieckmann. "Muito gata", escreveu mais uma. Apaixonado, o namorado colocou um emoji de coração laranja na publicação da morena.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BELLA CAMPOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Bella Campos exibe a intimidade ao tomar banho de mangueira com biquíni cavadíssimo

Bella Campos deixou os seguidores babando ao colocar o corpão para jogo enquanto se refrescava com um banho de mangueira. No vídeo publicado nos stories de seu Instagram, a artista surgiu se refrescando bem à vontade na área externa de sua mansão no Rio de Janeiro, ao som de um pagode bem alto. "Quando não tem nenhum compromisso pela manhã", comemorou.