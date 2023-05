Simony posa com decote generoso em ensaio ousado: “Mais poderosa”

Cantora Simony chama atenção com decote profundo e faz reflexão sobre autoestima em meio a tratamento contra câncer

A cantora Simony (46) chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 31. É que a artista decidiu ousar e mostrou detalhes de um ensaio fotográfico em que aparece posando com um decote ousado. Na legenda da publicação, ela também abriu o coração e refletiu sobre sua autoestima durante o tratamento contra um câncer no intestino grosso.

No vídeo, Simony aparece toda produzida e pronta para arrasar! A cantora fez caras e bocas ao posar em diferentes ângulos com um look estiloso: uma saia longa roxa, uma jaqueta dourada super aberta e um body dourado com um decote profundo, que evidenciou a região dos seios da artista.

“Em meio a esse turbilhão do tratamento eu arrumo um tempo, sim tempo pra me sentir bonita, me valorizar e me amar”, Simony escreveu na legenda da publicação e complementou dizendo que as peças ousadas fizeram com que ela se sentisse “Mais poderosa”, enquanto enfrenta o tratamento da doença.

A cantora ainda comentou sobre a escolha estratégica das peças e revelou que está curtindo usar uma cor em específico: “Estou nessa vibe do lilás roxo que é espiritualidade e essas foram minhas escolhas”, Simony contou o significado da preferência na legenda e concluiu a publicação.

Nos comentários, os fãs fizeram questão de elogiar a determinação e beleza da artista: “Mulher de uma força linda”, exaltou uma seguidora. “Linda! É isso, tem que se amar”, disparou outra admiradora. “Você já é uma vencedora!”, mais uma seguidora comentou. “Cada dia mais linda! Autoestima é tudo”, escreveu outra fã da cantora.

Simony reaparece na TV e se pronuncia sobre boatos de metástase:

A apresentadora Simony surgiu no A Tarde é Sua desta quarta-feira (31) para fazer um desabafo. A cantora decidiu aparecer na televisão para provar para os fãs que está firme e forte na luta contra um câncer no intestino. Inclusive, ela criticou a circulação de boatos falsos envolvendo sua saúde.

"As pessoas só dão aquilo que elas têm. Eu estou bem viva, bem bonita, loira, maravilhosa e passei até um batom pra falar com vocês", disse ela durante a atração comandada por Sonia Abrão. Ainda durante a conversa, Simony revelou mais detalhes sobre seu tratamento contra a doença.