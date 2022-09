Simony exibe novo visual em meio a tratamento de câncer e reflete: ''Quero viver a vida''

Tratando câncer no intestino, cantora Simony posta foto de lace e vestido rosa e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 20h55

Nas redes sociais, neste sábado, 03, a cantora Simony (46) comentou sobre as mudanças que tem feito em seu visual após descoberta de câncer.

Em tratamento contra a doença no intestino, a artista publicou um clique em que aparece usando uma peruca e compartilhou mais uma mensagem positiva com seus seguidores.

Em seu feed no Instagram, a famosa posou usando uma camisa pink, que por ser comprida, acabou virando um vestidinho. Com uma lace bem curtinha com franja, ela surgiu deslumbrante e sorridente no registro e fez uma reflexão sobre o momento que está vivendo.

"Não quero só existir, eu quero viver a vida, sair do automático e sentir cada detalhe. Ela muda o cabelo dela a cada dia, respeitando o momento", escreveu Simony ao legendar a postagem.

Os fãs exaltaram a beleza da cantora nos comentários do post. "Maravilhosa", "E está deslumbrante com cada um deles. Amo Você e Sua Força!", "Tão lindaaaa", "Tá linda, Deus tá no controle de tudo", "Você é linda de qualquer jeito. Cabelo é só um detalhe, porque seu brilho vem de dentro", "Cabelo cai, cabelo nasce! Deus e nossa senhora da saúde te cure!", disseram alguns internautas.

Simony faz reflexão durante luta contra câncer

Simony resolveu usar suas redes sociais recentemente para fazer um desabafo. Refletindo sobre a fase que está vivendo, ela comentou sobre a importância da religião e de ressignificar sua vida nesse momento. "Vocês sabem o momento que eu estou passando, não é um momento fácil. Momento de aprender e se reconectar, com Deus e com você. Ressignificar sua vida”.

Tendo cortado seu cabelo há pouco tempo devido ao tratamento do câncer, Simony apareceu na semana passada com um lenço na cabeça e óculos escuros em uma foto no seu Instagram. "Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Com muita fé, eu vou conseguir. Sei que tem dias difíceis, uma montanha-russa de sentimentos. Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é Deus todo tempo", disse a cantora.

