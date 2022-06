Simone, da dupla com Simaria, aposta no macacão justo em novas fotos

Após perder 25 kg, Simone, da dupla com Simaria, aparece com macacão justo e ostenta suas curvas impecáveis

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 13h54

A cantora Simone, da dupla com Simaria, apareceu radiante em uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, a musa surgiu com um macacão prateado e com cinto poderoso nos bastidores de um show.

Na imagem, a artista deixou em evidências suas curvas impecáveis no look apertadinho e decotado. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sempre arrasa!”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Perfeita”, comentou mais um.

Simone já revelou que perdeu 25 quilos nos últimos meses após fazer um programa de emagrecimento."Emagrecer é sempre um desafio, uma luta constante. Inclusive depois que a gente emagrece, tem que continuar cuidando para não comer sempre coisas erradas, que são as que a gente ama comer, como fast food", disse ela.

Ela completou: "No final, vale a pena, porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem e estar com a saúde em dia. Tenho mais tempo com qualidade para brincar com os meus filhos. Estou com mais disposição para viver tudo isso".

Look da cantora Simone: