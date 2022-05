Simone aparece com look justinho durante viagem para Nova York

Simone, da dupla com Simaria, aposta no look justo e confortável para dia de compras em Nova York

A cantora Simone (38), da dupla com Simaria (39), mostrou o seu look confortável para curtir um dia de passeio na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A musa apareceu com calça legging, blusa regata e casaco na cintura ao registrar seu passeio.

“Turistando”, disse ela, que já está de volta ao Brasil.

Recentemente, Simone contou sobre sua nova forma física. Ela perdeu 25 quilos nos últimos meses e falou sobre a autoestima. "Emagrecer é sempre um desafio, uma luta constante. Inclusive depois que a gente emagrece, tem que continuar cuidando para não comer sempre coisas erradas, que são as que a gente ama comer, como fast food", disse ela.

Ela completou: "No final, vale a pena, porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem e estar com a saúde em dia. Tenho mais tempo com qualidade para brincar com os meus filhos. Estou com mais disposição para viver tudo isso".

Look de Simone em NY: