Simaria usa maiô com recortes no limite e decote profundo

Simaria Mendes esbanja sensualidade ao escolher maiô com recortes estratégicos e transparência

23/09/2022

A cantora Simaria Mendes (40) demonstrou o seu lado sensual ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, a beldade apareceu com uma maiô ousado, com direito a recortes estratégicos, decote e transparência.

O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis da musa, sua barriguinha sarada e o decote generoso. “Chegou ela! Vem ni mim [sic] sexta-feira sua linda! Bora animar”, disse ela na legenda do post no Twitter.

Vale lembrar que Simaria está afastada do universo da música desde antes do fim da dupla com a irmã, Simone Mendes (38). Ela decidiu se afastar do palco para cuidar da saúde e ainda não revelou como será a sua carreira solo. Enquanto isso, Simone está a todo vapor para lançar a nova fase de sua carreira na música e já prometeu ter novidades para os fãs em outubro.

Chegou ela…..…. Vem ni mim sexta-feira sua lindaaaa 🤣🤣 Bora animarrr mizeraaaa!!! 💃🏻💥 pic.twitter.com/5Zah800sBK — Simaria (@SimariaMendes) September 23, 2022

Marido de Simone relembra o dia do anúncio do fim da dupla Simone e Simaria

Há poucos dias, o empresário Kaká Diniz (37), marido de Simone (38), contou em entrevista como foi o dia em que as irmãs Simone e Simaria (40) anunciaram que a dupla sertaneja chegou ao fim.

"Como todo fim de ciclo, foi muito difícil. E ainda está sendo difícil. Não é fácil. Querendo ou não, as meninas têm mais de trinta anos juntas, cantando, são irmãs, se amam, se respeitam, então eu acho que não é fácil essa decisão para as duas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pelo momento se faz necessário. No dia em que elas soltaram a nota... Parece assim... Quando sai a nota virou um clima de funeral, cara. Simone chorando muito, Simaria também, talvez chorando muito, com certeza em casa. Ela falou para a Simone que estava chorando muito, não deve ser fácil para as duas", contou ao podcast Poder do Network.

"É um casamento. O grande X da questão e que é o lado bom é que elas são irmãs e continuam sendo e se respeitando. O amor não vai mudar por conta disso, mas é um novo ciclo que se inicia", reforçando a ideia de que foram muitos anos de parceria profissional entre as irmãs.