Simaria surge com biquíni cavadíssimo em foto estilosa na praia

Simaria Mendes quase mostra demais ao aparecer com biquíni cavado e saia com fenda em ensaio estiloso na praia

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 11h25

A cantora Simaria Mendes (40) relembrou uma foto ousada que fez durante um ensaio na praia. Nesta semana, a musa recordou um clique de quando usou um look com biquíni cavado e saia com fenda profunda na perna.

Na foto, ela apareceu com um look estiloso em uma praia. O modelito era composto por biquíni, saia e luvas na mesma cor. A roupa deixou à mostra as curvas impecáveis da artista e também suas pernas torneadas.

O clique foi feito nos bastidores do clipe de No Llores Más, que foi gravado pela dupla Simone e Simaria e Sebastián Yatra.

Fim da dupla Simone e Simaria

Vale lembrar que Simaria começou uma nova fase de sua vida profissional. Na semana passada, ela e a irmã, Simone, anunciaram o fim da dupla.

Sem dar detalhes, Simaria contou que vai cuidar da família neste momento. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, declarou.

