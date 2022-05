Simaria surge arrasadora ao apostar em macacão transparente repleto de brilhos

Para o lançamento de 'O Bar das Coleguinhas 2', Simaria elegeu look poderoso e impressionou

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 08h37

A cantora Simaria Mendes (39) impressionou com mais um look!

Nesta terça-feira, 10, a sertaneja surgiu arrasadora com um macacão brilhante para o lançamento de O Bar das Coleguinhas 2 e esbanjou beleza com estilo.

Usando a peça nada discreta, Simaria se exibiu para o vídeo compartilhado em sua rede social. "Depois de 2 anos, está oficialmente lançado o @obardascoleguinhas !", disse ela.

Nos comentários, os seguidores encheram a famosa de elogios. "Belíssima", admiraram. "Deusa", exclamaram outros.

Durante a coletiva de lançamento de O Bar das Coleguinhas 2, Simone e Simaria falaram sobre a briga que tiveram recentemente durante a participação que fizeram no Programa do Ratinho no SBT.

Veja o look poderoso de Simaria: