Simaria rebate críticas ao mostrar o corpo: 'O que é bonito é para mostrar'

Simaria Mendes responde comentários dizendo que ela mostra demais o corpo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 17h33

A cantora Simaria Mendes (40) não deixou quieto quando viu comentários criticando os seus posts exibindo o seu corpo nas redes sociais. Ela fez questão de deixar um comentário para rebater as críticas e afirmar que vai continuar investindo em seu lado sensual.

No Twitter, a musa apareceu de biquíni dourado e afirmou: “E quem falar que eu só posto vídeo docorpo, toma no tabaco de vocês! O que é bonito é para mostrar e eu vou continuar postando”.

Na última segunda-feira, 14, Simaria deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos com vestido ousado. Ela apareceu com um vestido preto decotadíssimo e joias prateadas. O modelito contou com um decote explodindo e no limite. “Tem uma sexta na nossa segunda biluxas! Semana começando, e com novidades”, disse ela na legenda.

E quem falar q eu só posto vídeo do corpo, toma no tabaco de vcs!!! O que é bonito é pra mostrar e eu vou continuar postando — Simaria (@SimariaMendes) November 12, 2022

Vida amorosa de Simaria

Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Simaria falou sobre sua vida amorosa após terminar um casamento de 14 anos. Com sinceridade, a musa contou que não tem o desejo de engatar um romance agora. Um fã perguntou: “Está pegando alguém?”. E ela respondeu: “Fechada para balanço”.

Em outro momento, um seguidor quis saber: “Você se acha mais feliz solteira?”. E ela disse: “A felicidade tem que estar dentro de nós, independentemente de relacionamento”.