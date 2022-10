Simaria posa com camisa transparente e incedeia as redes sociais: ''Mostrou tudo''

Esbanjando sensualidade, cantora Simaria chama atenção na web ao abusar de decotão poderoso com camisa transparente aberta

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 08h29

A cantora Simaria (40), a nossa Kim Kardashian brasileira, roubou a cena e elevou a temperatura nas redes sociais na quarta-feira, 26!

A irmã de Simone Mendes (38) esbanjou sensualidade com um vídeo ousado em sua conta no Twitter. Nas imagens, a sertaneja aparece usando uma camisa transparente verde.

Fazendo carão, a famosa abriu a camisa, deixando à mostra parte dos seios com o decotão. Na sequência, ela abota a peça ao som de uma canção em sua voz.

"A cantora de vocês está de volta!", escreveu Simaria na publicação, recebendo chuva de elogios dos admiradores nos comentários.

"Perfeição mais perfeita de todas as perfeições perfeitas. "Essa mulher é um absurdo", "O close da gata", "Deus do céu, é pra enlouquecer, minha deusa!", "Mostrou tudo", "Simplesmente perfeita, espetacular", "É gata, hein", babaram os seguidores.

Confira o registro de Simaria com camisa transparente:

A cantora de vocês está de volta! pic.twitter.com/0b8x2ES006 — Simaria (@SimariaMendes) October 26, 2022

Simaria deixa cinturinha à mostra em look justíssimo

A cantora Simaria exibiu toda a sua beleza ao compartilhar uma nova foto com seus fãs. Desta vez, a musa apareceu com um conjunto cinza justo ao corpo ao posar em sua casa. Na imagem, ela deixou à mostra sua cinturinha fina e também suas curvas impecáveis, e investiu no 'carão' na hora do clique. Na legenda, ela compartilhou uma reflexão. "A cada dia que nasce, uma nova possibilidade para retraçarmos a rota da vida e buscar nossa felicidade.. lição diária! Tenham um excelente dia babes", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!