Simaria ostenta decote generoso ao usar biquíni com transparência

Simaria deixa o corpão sarado em evidência ao aparecer com look sensual em dia ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 16h59

A cantora Simaria (40) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao mostrar uma nova foto sensual para seus fãs. Desta vez, a morena apareceu com um biquíni com transparência durante um passeio de barco.

A beldade caprichou na pose ao ar livre e deixou em evidência o seu decote poderoso e a barriga sarada. “Seja seu maior compromisso. Não se atrase, nem se deixe para depois. Você é agora”, disse ela na legenda.

Simaria fala sobre o fim da dupla com a irmã, Simone

No último final de semana, Simaria contou a sua versão sobre o fim da dupla com Simone durante entrevista no Fantástico.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou.

“É como um casamento, que chega uma hora que não dá mais”, disse ela, e completou: “Eu estava roupa demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Eu fui ao médico e ele falou: 'Parou. O seu calo [nas cordas vocais] não está legal'. Eu não tinha coragem de parar, porque estava muito comprometida com tudo o que tinha que fazer. Isso tudo mexia demais comigo”.