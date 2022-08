Simaria chama atenção ao apostar em look com decote generoso

A cantora Simaria postou uma foto usando um look todo branco e o decote generoso chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 19h30

Simaria Mendes (40) surgiu toda produzida nas redes sociais nesta terça-feira, 30. Nos Stories do Instagram, cantora compartilhou uma foto usando um look todo branco: um cropped decotado e uma saia longa.

Para compor a produção ousada, a sertaneja colocou um salto alto, além de um colar e brincos. Ela também caprichou na maquiagem.

A artista, vale dizer, vem chamando a atenção dos seguidores com seus looks arrasadores. No último domingo, 28, ela usou um vestido nada básico, com uma parte de um body transparente bem decotado e cheio de recortes. A cantora apareceu poderosa andando em um corredor com botas até o joelho.

Confira o look de Simaria:

Reprodução/Instagram

Carreira solo

Vale lembrar recentemente Simaria anunciou o fim da dupla com sua irmã, Simone (38). No dia 18 de agosto as cantoras sertanejas publicaram um comunicado para avisar que agora elas seguirão carteiras solo.

Na ocasião, a famosa falou sobre seu afastamento dos palcos. "Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!