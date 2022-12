Simaria arrasa ao usar maiô com transparência em passeio de barco

Irmã de Simone Mendes, Simaria Mendes colocou as pernas torneadas para jogo ao usar um maiô preto nada básico

A cantora Simaria Mendes (40), que é irmã da cantora Simone Mendes (38), agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto só de maiô com transparência. A musa arrasou ao exibir suas pernas torneadas durante um passeio de barco em um lindo dia ensolarado .

Na foto, ela ostentou suas curvas impecáveis ao usar o modelito com transparência no decote e também na região da cintura. O look sensual deixou à mostra as pernas saradas da estrela, que ainda caprichou na pose para destacar a sua beleza natural.

Há poucos dias, Simaria agitou os fãs ao aparecer com um look fininho e ousado. Ela exibiu uma foto usando apenas um top brilhante e uma lingerie fio-dental ao posar em um quarto. Nos comentários da imagem, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Você é linda”, disse um seguidor. “Deusa perfeita”, comentou outro. “É um mulherão”, declarou mais um.

Vale lembrar que Simaria está em carreira solo desde que anunciou o fim da carreira com a irmã, Simone. Por enquanto, ela não lançou novas músicas ou iniciou uma turnê de shows. A artista está aproveitando este período longe da carreira musical para curtir a vida familiar ao lado dos dois filhos, Giovanna e Pawel, frutos do antigo casamento com Vicent Escrig.

Simaria comenta o fim da dupla com Simone no Fantástico

Há poucos meses, Simaria esteve no programa Fantástico, da Globo, e deu a sua versão sobre o fim da dupla com a irmã, Simone. Ao conversar com Renata Ceribelli, ela contou que elas estavam com objetivos diferentes na carreira e a melhor decisão foi cada uma seguir o seu caminho.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou.

