Simaria aparece só de calcinha e sutiã em nova foto

Simaria, da dupla com Simone, mostra sua beleza impecável ao posar só de lingerie em nova foto: 'Partiu faxina!'

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h23

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com pouca roupa. Nesta terça-feira, 9, a estrela posou apenas de calcinha e sutiã em uma foto compartilhada no Twitter.

Na imagem, a musa deixou à mostra seu decote generoso e a barriguinha sarada. Na legenda, ela brincou: “Partiu faxina!”.

Antes disso, Simaria surpreendeu os fãs com uma mensagem enigmática no Twitter. Ela falou sobre inocência ao mostrar uma foto na festa de aniversário da filha mais velha, Giovanna.“Nunca perca sua criança interior! Um pouco de inocência é bom às vezes, um sorriso bobo é bom quase sempre, um tanto de felicidade é essencial sempre!”, disse ela.

Vale lembrar que Simaria está vivendo um período longe dos palcos. Em seu aniversário de 40 anos, ela se afastou dos shows para cuidar da saúde e ainda não tem uma previsão de retomar a carreira ao lado da irmã, Simone, que segue fazendo shows sozinha.

Veja as fotos de Simaria:

Nunca perca sua criança interior! Um pouco de inocência é bom às vezes, um sorriso bobo é bom quase sempre, um tanto de felicidade é essencial sempre! 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/spPDZeBpMx — Simaria (@SimariaMendes) August 8, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!