Simaria aparece com looks decotados em novas fotos

Simaria, da dupla com Simone, atrai os olhares para o decote poderoso em novas fotos: 'Sextou'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 14h50

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos sensuais. Nesta sexta-feira, 12, a estrela apareceu com dois looks decotados em novas fotos e encantou seus fãs.

No Twitter, a musa apareceu com uma blusa cinza justíssima ao corpo e caprichou no carão. Pouco depois, ela também surgiu nos stories do Instagram com um vestido rosa decotado.

“Sextou meus vasinhos da igreja. Bom final de semana para vocês! E lembrem-se: enquanto perseguir a sorte, você não estará pronto para ser feliz! Sorria”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Simaria está vivendo um período longe dos palcos. Em seu aniversário de 40 anos, ela se afastou dos shows para cuidar da saúde e ainda não tem uma previsão de retomar a carreira ao lado da irmã, Simone, que segue fazendo shows sozinha.

Veja as novas fotos da cantora Simaria:

Sextouuu meus vasinhos da igreja….. bom fds p vcss!! 🌹 E lembrem-se: Enquanto perseguir a sorte, você não estará pronto para ser feliz! Sorriaaaa… pic.twitter.com/SfLYmkYWRA — Simaria (@SimariaMendes) August 12, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!